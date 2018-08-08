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Chelsea, Lyon'u penaltılar sonucunda devirdi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Chelsea, Olympique Lyon'u penaltı atışları sonunda 5-4 yendi

Kaynak: AA
Chelsea, Lyon'u penaltılar sonucunda devirdi
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08 Ağustos 2018 03:16
Bu yıl 6. kez düzenlenen 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, İngiltere temsilcisi Chelsea ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede Chelsea, penaltı atışları sonunda Olympique Lyon'u 5-4 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

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