Chelsea ilk maçı kazandı, tur kapısını açtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea, Kopenhag ile deplasmanda oynadığı ilk maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Chelsea ilk maçı kazandı, tur kapısını açtı
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06 Mart 2025 22:40
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea oldu.

Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi

Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.

Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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