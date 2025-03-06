UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea oldu.
Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi
Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.
Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi
Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.
Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<