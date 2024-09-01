Chelsea'de 9 yıllık yeni sözleşme!

Chelsea, santrforu Nicolas Jackson'un sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 23 yaşındaki futbolcunun 2031'de bitecek sözleşmesini 2033 yılına kadar uzatacak.



Kulübün Jackson ile yaptığı görüşmelerde sözleşme uzatılması için anlaşma sağladığı belirtildi.



Chelsea, geçtiğimiz haftalarda benzer bir uygulamayı Cole Palmer için de yapmıştı.



Chelsea, Senegalli Jackson'ı geçen yıl Villarreal'den 37 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU