Chelsea'de 9 yıllık yeni sözleşme!

Chelsea, Nicolas Jackson'ın 2031'de bitecek sözleşmesi 2033 yılına kadar uzatmak için 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de 9 yıllık yeni sözleşme!
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01 Eylül 2024 14:56
Son güncelleme 01 Eylül 2024 15:07
Chelsea, santrforu Nicolas Jackson'un sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 23 yaşındaki futbolcunun 2031'de bitecek sözleşmesini 2033 yılına kadar uzatacak.

Kulübün Jackson ile yaptığı görüşmelerde sözleşme uzatılması için anlaşma sağladığı belirtildi.

Chelsea, geçtiğimiz haftalarda benzer bir uygulamayı Cole Palmer için de yapmıştı.

Chelsea, Senegalli Jackson'ı geçen yıl Villarreal'den 37 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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