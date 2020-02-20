Charles Barkley'den, Rudy Gobert'e destek!

Efsane oyuncu Charles Barkley, tüm koronavirüs fiyaskosunun ortasında Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'e destek verdi.



Gobert, büyük salgına dikkatsiz ve soğukkanlı yaklaşımı nedeniyle büyük tepki toplamıştı ve Çarşamba günü koronavirüs testi sonuçları pozitif gelmişti.



Perşembe günü Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Ernie Johnson ile TNT ekibinin kalanına katılamayan Barkley, kısa süre önce kendi kendini karantinaya aldığını ve şu anda koronavirüs testinin sonuçlarını beklediğini söyledi.



Gobert'i herkes gibi azarlamak yerine, Barkley kendisinin çoğu oyuncunun yaptığı gibi "maskaralık ettiğini" açıkladı:



"Rudy Gobert'e iyi dileklerimi yollamak istiyorum. İnsanların, olanlar için onun üzerine gittiğini biliyorum. Olası bir hata yaptı. Kenny ve Shaq biliyor, biz her gün birbirimizin eşyalarına dokunuyoruz. Bir NBA ekibindeyken, oynamanın en güzel tarafı budur, takım arkadaşlarınızla makara yapmak. Kötü hissettiğini biliyorum, ona en iyi dileklerimi göndermek istiyorum."



NBA Çarşamba günü Jazz ile Oklahoma City Thunder maçını hemen iptal etmişti. İptal, Gobert'in test sonuçlarının olumlu hale gelmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmişti. Antrenörler ve personel de dahil olmak üzere tüm Jazz kadrosunun tümü testlere tabi tutulmuştu. Gobert'in, virüsü takım arkadaşı Donovan Mitchell'a da bulaştırdığı biliniyor.



