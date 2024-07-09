Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için fesih görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Premier Lig'den Southampton ve Championship ekibi Sheffield United'ın yakından takip ettiği ve Beşiktaş'tan ayrılması halinde teklifte bulunacakları ifade edildi.
ÜLKESİNDE DÖNMEYE SICAK
İngiliz futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu geçen sezon çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asiste imza attı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Premier Lig'den Southampton ve Championship ekibi Sheffield United'ın yakından takip ettiği ve Beşiktaş'tan ayrılması halinde teklifte bulunacakları ifade edildi.
ÜLKESİNDE DÖNMEYE SICAK
İngiliz futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu geçen sezon çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asiste imza attı.