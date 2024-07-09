Chamberlain'e İngiltere'den yakın takip

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'i Southampton ve Sheffield United yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chamberlain'e İngiltere'den yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 10:58
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için fesih görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Premier Lig'den Southampton ve Championship ekibi Sheffield United'ın yakından takip ettiği ve Beşiktaş'tan ayrılması halinde teklifte bulunacakları ifade edildi.

ÜLKESİNDE DÖNMEYE SICAK

İngiliz futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu geçen sezon çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asiste imza attı.   

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery