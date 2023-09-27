Chamberlain'den Güneş'e: 'Bu daha başlangıç hocam'

Beşiktaş'ın önceki gün Kayserispor ile oynadığı maçtaki performansı ve attığı golle dikkat çeken Alex-Oxlade Chamberlain'i maç sonunda Siyah-Beyazlı taraftarlar gibi teknik direktör Şenol Güneş de tebrik etti.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ HOCAM"
Yıldız futbolcu, maç sonu kendisini kutlayan hocasına, "Bu daha başlangıç. Takıma alıştıkça, arkadaşlarımı tanıdıkça performansım daha da artacak"dedi.
SÜRESİ ARTACAK
30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca 61 kez topla buluştu. Yüzde 85 pas isabetiyle oynayan Chamberlain, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazanmayı başardı. İngiliz futbolcu çektiği 3 şutta da isabet sağladı. Chamberlain'in ilerleyen maçlarda daha çok süre alması bekleniyor. Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden yıldız futbolcunun kontratı 2026'da bitecek.
En son 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında gol atan Chamberlain, 8,5 ay sonra yeniden gol sevinci yaşadı.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ HOCAM"
Yıldız futbolcu, maç sonu kendisini kutlayan hocasına, "Bu daha başlangıç. Takıma alıştıkça, arkadaşlarımı tanıdıkça performansım daha da artacak"dedi.
SÜRESİ ARTACAK
30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca 61 kez topla buluştu. Yüzde 85 pas isabetiyle oynayan Chamberlain, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazanmayı başardı. İngiliz futbolcu çektiği 3 şutta da isabet sağladı. Chamberlain'in ilerleyen maçlarda daha çok süre alması bekleniyor. Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden yıldız futbolcunun kontratı 2026'da bitecek.
En son 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında gol atan Chamberlain, 8,5 ay sonra yeniden gol sevinci yaşadı.