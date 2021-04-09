Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin golcülerini dakika başına gol istediğinde geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı
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09 Nisan 2021 10:57
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaşlı Cenk Tosun, 2 maçta 3 gol atarak klasını konuştururken, alınan 6 puanda doğrudan da pay sahibi oldu. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi dakika başına gol istediğinde geride bıraktı.

Cenk Tosun, bu performansıyla, Fenerbahçe'nin beklentilerden uzak kalan iki golcüsü Samatta ve Cisse'yi de geride bırakmayı başardı. G.Birliği ve Alanyaspor maçlarında toplam 118 dakika forma giyen Cenk Tosun, 3 gol attı. Böylece milli futbolcu 39 dakikada bir gol kaydetmiş oldu.

Hem maç hem süre anlamında Tosun'dan daha fazla veriye sahip olan Samatta ve Cisse'nin dakika başı perfomansı çok düşük kaldı. 29 yaşındaki Samatta 24 maçta sadece 5 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 1271 dakika süre alan Samatta, 254 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu.

Alanyaspor'dan alınan 36 yaşındaki Senagalli Cisse ise 21 maçta 4 gol attı. Toplam 643 dakika sahada kalan Cisse de 161 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu.



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