Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı bekliyor

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
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Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın