Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı bekliyor

Çaykur Rizespor, 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı bekliyor
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07 Haziran 2020 15:35
Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

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