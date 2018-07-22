Castillo'nun talihsizlik peşini bırakmıyor

Sakatlığı sebebiyle bir süredir Bordo-Mavili formanın çok uzağında olan Fabian Castillo, bir türlü takım ile çalışmalara başlayamadı.Trabzonspor'un Slovenya'daki ikinci etap hazırlıklarına da katılamayan Kolombiyalı, kamp yapılan otelde bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde tedavi ve salon hazırlıklarına devam ediyor.26 yaşındaki futbolcunun, takıma döneceği tarih ise halen belirsizliğini koruyor