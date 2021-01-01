Caruso'ya göre Lakers'la Bulls'un en büyük farkı, "hava koşulları"

Chicago Bulls guardı Alex Caruso, Chicago ve Los Angeles Lakers'ta yer almanın farklarından bahsetti.



HoopsHype ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Caruso, eski takımı Lakers'tayken ligdeki diğer tüm takımlara oranla daha fazla ilgi gördüğünü açıkça kabul etti:



"Artık farkı anlıyorum. L.A.'deyken pek fark etmiyordum ama sosyal medya, Lakers'ın tüm önemli anlarını gösteriyor. Başka bir takımda yer alana kadar bunun doğru olduğunu düşünmemiştim."



Caruso ayrıca Lakers'tan Bulls'a gidişindeki en büyük değişikliğin hava koşulları olduğunu söyledi:



"Muhtemelen hava. Sizi çok etkiliyor. Los Angeles Lakers'a karşı oynadığımızda hava 25 derecelerde falandı ama Chicago'dayken kar yağıyordu. Yani biraz farklı bir atmosfer.



Ben Teksas'ta büyüdüm ve ilk yılımda G League'deyken Oklahoma City'de yaşadım. Chicago gibi değillerdi. Ama bu durum, bir süre burada olacağım için tamamen benimsediğim ve memnun olduğum bir şey. Bir sürü ceketim var. Zaten pek dışarı çıkan biri değilim. Karda falan hiç yürüyemem."



