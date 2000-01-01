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Carmelo, "NBA hızına" evde ayak uyduruyor

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, sezonun devam etmesi durumunda, antrenmanlarla "hıza ayak uydurduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, sezonun devam etmesi durumunda, antrenmanlarla "hıza ayak uydurduğunu" söyledi.

Carmelo'nun, 2019-20 sezonunun tekrar başlayıp başlamayacağı konusunda bir fikri olmasa da, her ihtimale karşı evdeki antrenmanlarla "hıza ayak uyduruyor".

"Evi bir spor salonuna dönüştürdük. Bisikletlerimiz var, hayal edebileceğiniz tüm ağırlıklar, kettlebell'ler, dambıllar var. Germe makineleri… burada ihtiyacınız olabilecek her şey. Böylece hıza ayak uydurabiliyorum."

Anthony ve Blazers, sezon askıya alınmadan önce 29-37 dereceleri ile Batı Konferansı'nda dokuzuncu sıradalardı.

Melo, oynadığı 50 maçta 15.3 sayı, 6.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarla oynamıştı.


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