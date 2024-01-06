Cardiff City, FA Cup'tan elendi!

Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Sheffield Wednesday'e 4-0 mağlup oldu ve FA Cup'tan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cardiff City, FA Cup'tan elendi!
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06 Ocak 2024 22:27
FA Cup 3. tur mücadelesinde Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, Hillsborough'ta oynanan maçtan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Sheffield'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Josh Windass, 38. dakikada Romaine Sawyers (kendi kalesine), 40. dakikada Liam Palmer ve 90. dakikada Mallik Wilks attı.

Cardiff City, 4. dakikada Ryan Wintle ve 7. dakikada Callum Robinson ile iki penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Cardiff City, FA Cup'a veda etti. Sheffield Wednesday ise turnuvada tur atladı.

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