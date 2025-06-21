CANLI | Yunanistan - Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.
Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
YUNANİSTAN: 59
TÜRKİYE: 62
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 21-17
DEVRE: 35-43
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Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
YUNANİSTAN: 59
TÜRKİYE: 62
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 21-17
DEVRE: 35-43
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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