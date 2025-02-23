CANLI | İzlanda - Türkiye

2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI | İzlanda - Türkiye
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23 Şubat 2025 22:22
Son güncelleme 23 Şubat 2025 23:37

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda'ya konuk oluyor.

Laugardalsholl Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara geliyor.

CANLI SKOR:

İZLANDA: 61

TÜRKİYE: 49

(3. PERİYOT)

1. periyot: 26-16
Devre: 46 - 38

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İKİNCİLİK MAÇI

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, son maçlar öncesinde B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de oynanan ilk müsabakada Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle rakibini 76-75'lik skorla mağlup eden milli takım, deplasmanda da İzlanda'yı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirecek.

 


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