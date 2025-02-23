CANLI | İzlanda - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda'ya konuk oluyor.
Laugardalsholl Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara geliyor.
CANLI SKOR:
İZLANDA: 61
TÜRKİYE: 49
(3. PERİYOT)
1. periyot: 26-16
Devre: 46 - 38
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İKİNCİLİK MAÇI
Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, son maçlar öncesinde B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye'de oynanan ilk müsabakada Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle rakibini 76-75'lik skorla mağlup eden milli takım, deplasmanda da İzlanda'yı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirecek.
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