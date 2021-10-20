CANLI: Fatih Terim konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyunculardan Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulunuyor.



ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI



Basın toplantısında konuşan Alpaslan Öztürk "Hocam sağ olsun forma şansı veriyor. Performansımdan memnunum ama hocama sormak lazım. Mutluyum, Galatasaray'da olmaktan mutluyum, Fatih Hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman görev verirse ben her zaman hazırım." dedi.



"Lokomotiv Moskova'nın en tehlikeli oyuncusu kim?" sorunu yanıtlayan Alpaslan Öztürk "Lokomotiv takımının lider oyuncusu ya da oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Biz burada bu maçı kazanmak için geldik. Kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir rakip, Avrupa deneyimleri olan bir takım. Güzel bir maç olacağını umuyorum, seyircilere de keyif verir inşallah." ifadelerini kullandı.



FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI



Oyunda büyük değişiklikler olmayacağını söyleyen Fatih Terim "Oyunumuzda muhakkak ki küçük dokunuşlar olacaktır ama buyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var, bunun üzerinde ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman hatalarımız oluyor. Ancak bu oyun anlayışımız devam edecektir. Gisdol de aynı şeyi söylemiş bizim için. Oyun anlayışımız aynen devam edecek." dedi.



Lokomotiv Moskova ile ilgili konuşan Terim "Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor bazen tam tersi oluyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Analizimize göre Lokomotiv, hoca değişikliğine uğradı bizim maçtan önce. Bu sene de bazen oynayacağımız takımlarda bizden önce hoca değişikliği oluyor. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir ileride olacaktır kısa zaman içinde. İyi bir takım olduğunu göreceksiniz. Oyuncularıma iyi ve ciddi bir takımla oynayacağımızı söyledim." ifadelerini kullandı.





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