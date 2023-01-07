Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı eli boş gönderdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 67-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı eli boş gönderdi!
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07 Ocak 2023 16:09
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 67-65 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 13, Egbo 11, Harris 16, Melike Tuğba Oral 9, Ayşe Cora 1, Gizem Tüzün

Nesibe Aydın: Hempe 21, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 10, Nelson 14, Derin Yaya 6, Gülşah Duman 2, Elif Emirtekin 2, Duygu Özen 1

1. Periyot: 18-11

Devre: 33-27

3. Periyot: 43-48

Beş faulle çıkan: 39.40 Zellous (Çankaya Üniversitesi)

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