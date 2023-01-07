Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı eli boş gönderdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 67-65 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 13, Egbo 11, Harris 16, Melike Tuğba Oral 9, Ayşe Cora 1, Gizem Tüzün
Nesibe Aydın: Hempe 21, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 10, Nelson 14, Derin Yaya 6, Gülşah Duman 2, Elif Emirtekin 2, Duygu Özen 1
1. Periyot: 18-11
Devre: 33-27
3. Periyot: 43-48
Beş faulle çıkan: 39.40 Zellous (Çankaya Üniversitesi)
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 13, Egbo 11, Harris 16, Melike Tuğba Oral 9, Ayşe Cora 1, Gizem Tüzün
Nesibe Aydın: Hempe 21, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 10, Nelson 14, Derin Yaya 6, Gülşah Duman 2, Elif Emirtekin 2, Duygu Özen 1
1. Periyot: 18-11
Devre: 33-27
3. Periyot: 43-48
Beş faulle çıkan: 39.40 Zellous (Çankaya Üniversitesi)
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