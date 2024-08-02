Çağdaş Atan: 'Iberia daha ciddi bir takım'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim, sıcak ve nemli bir havada mücadele ettik. O bizi etkiledi. Maçın başında biraz rakip sahaya yerleşmekte zorlandık, yavaş oynadık. Golden sonra oyunu oturttuk. Çok baskılı oynamaya başladık. İkinci yarıya müthiş giriş yaptık. 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Oynanan oyundan çok mutluyum. Oyuncular oyuna sadık kaldılar. Önde baskılı oynadık 90 dakika boyunca. Fiziksel bir getirisi olacak bu maçın. Tekrar kazanmak, kazanmak bir alışkanlıktır, bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta maç var, onun hazırlıklarına başlayacağız. Iberia, La Fiorita'dan daha ciddi bir takım. Oradaki ilk maça hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz." dedi.
Genç oyuncularla ilgili konuşan Atan, "Deniz de oynadı bugün, o da 18 yaşında. Hamza ve o bizim gözbebeklerimiz. Gelişimlerinden çok memnunum. Kaleci Deniz, çok sağlam geliyor. 3 tane çok sağlam kalecim var. Hem savunma anlamında hem oyun kurma anlamında çok mesafe aldılar. Bunlar bizim için çok değerli. Hamza'nın kafasının etini yiyoruz biraz. Şanssızlığı benimle aynı pozisyonda oynaması. Çok genç, o tecrübeyi bir an önce kazanmasını istiyoruz. Hücumda, yan toplarla da etkili bir oyuncu. Savunmadaki sertliğini biraz arttırabilirsek, soğukkanlılığı, hızı gelecek için umut vaat ediyor. Oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. Alttan da yakalayabildiğimiz kadar oyuncu yakalamak ve takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim, sıcak ve nemli bir havada mücadele ettik. O bizi etkiledi. Maçın başında biraz rakip sahaya yerleşmekte zorlandık, yavaş oynadık. Golden sonra oyunu oturttuk. Çok baskılı oynamaya başladık. İkinci yarıya müthiş giriş yaptık. 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Oynanan oyundan çok mutluyum. Oyuncular oyuna sadık kaldılar. Önde baskılı oynadık 90 dakika boyunca. Fiziksel bir getirisi olacak bu maçın. Tekrar kazanmak, kazanmak bir alışkanlıktır, bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta maç var, onun hazırlıklarına başlayacağız. Iberia, La Fiorita'dan daha ciddi bir takım. Oradaki ilk maça hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz." dedi.
Genç oyuncularla ilgili konuşan Atan, "Deniz de oynadı bugün, o da 18 yaşında. Hamza ve o bizim gözbebeklerimiz. Gelişimlerinden çok memnunum. Kaleci Deniz, çok sağlam geliyor. 3 tane çok sağlam kalecim var. Hem savunma anlamında hem oyun kurma anlamında çok mesafe aldılar. Bunlar bizim için çok değerli. Hamza'nın kafasının etini yiyoruz biraz. Şanssızlığı benimle aynı pozisyonda oynaması. Çok genç, o tecrübeyi bir an önce kazanmasını istiyoruz. Hücumda, yan toplarla da etkili bir oyuncu. Savunmadaki sertliğini biraz arttırabilirsek, soğukkanlılığı, hızı gelecek için umut vaat ediyor. Oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. Alttan da yakalayabildiğimiz kadar oyuncu yakalamak ve takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Çağdaş Atan, San Marino Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok sıcak ve nemli bir havada mücadele ettiklerini dile getiren Çağdaş Atan, "Maçın başında biraz zorlandık. Rakip, genelde kullandığı formatın dışında oynadı. Başta rakip sahaya yerleşmede zorlandık. Doğru formasyonu bulunca çok fazla pozisyona girdik. Çok gol kaçırdık. Oyuncularıma bu sıcak havada gösterdikleri mücadeleden ve oyuna olan bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleştik. Iberia'nın seviyesi La Fiorita'dan daha yüksek. En kısa sürede analizlerimizi yapıp maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Çok sıcak ve nemli bir havada mücadele ettiklerini dile getiren Çağdaş Atan, "Maçın başında biraz zorlandık. Rakip, genelde kullandığı formatın dışında oynadı. Başta rakip sahaya yerleşmede zorlandık. Doğru formasyonu bulunca çok fazla pozisyona girdik. Çok gol kaçırdık. Oyuncularıma bu sıcak havada gösterdikleri mücadeleden ve oyuna olan bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleştik. Iberia'nın seviyesi La Fiorita'dan daha yüksek. En kısa sürede analizlerimizi yapıp maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.