Büyük sürpriz kapıda; 'Babel'i al, Seri'yi ver'

Hücum hattında Falcao, Diagne ve Adem ile yeni transferler Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan gibi alternatiflere sahip G.Saray'da Babel kadroda düşünülmüyor.Menajerinin Körfez ülkelerinde kulüp aradığı Babel, Fulham'la da temasa geçti. Hollandalı yıldız tekrar Premier Lig'e dönen Fulham'da kariyerini sürdürmeyi istiyor.Bu gelişme üzerine G.Saray'dan Fulham'a Babel-Seri takas önerisi geldi. Babel'i İngilizler'e göndermeye hazır olan Aslan, buna karşılık Fulham'dan Seri'yi bir yıl daha kiralamasını istiyor. Fildişili orta sahanın 1.5 milyon Euro olan kiralama bedeli Babel'in bonservisine sayılacak.