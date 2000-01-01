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Butler, önceki yaz Lakers'a gitmekle ilgilenmemiş

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, geçen yaz Los Angeles Lakers ile anlaşmaya ilgi göstermediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, geçen yaz Los Angeles Lakers ile anlaşmaya ilgi göstermediğini söyledi.

Bazı raporların iddialarına göre, Lakers başlangıçta, Anthony Davis takasından sonra Butler'ı ekibe katma konusunda düşüncelere sahip olmuş, ancak kendisiyle bir görüşme bile yapmamıştı.

Butler, Heat ile görüşmüş ve serbest oyuncu dönemi başladıktan sonra, takıma katılmaya karar vermişti.

ESPN'den Tim Bontemps, Butler'ın ifadesini şu şekilde bildirdi:

"Jimmy Butler, geçen yaz Lakers'a gitmeyi düşünmediğini söyledi. Erik Spoesltra ve Pat Riley ile görüştüğü zaman, istediğini bildiği her şeyin burası olduğunu belirtti."

Butler ve Heat, 2020 NBA Finallerinde Lakers ile karşılaşacak ve 1. maç, bu gece TSİ 04.00'te oynanacak.


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