Buss'tan, NBA logosunun Kobe olması için Kyrie ve Vanessa'ya destek!

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, NBA logosunu Kobe Bryant olarak değiştirme konusunda Vanessa Bryant ve Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'e destek verdi.



Birkaç gün önce Kyrie, ligin logosunu merhum efsane Kobe Bryant'ın siluetiyle değiştirmesini önerdiğinde, tüm dünyadaki NBA taraftarları arasında bir tartışma konusu yaratmıştı.



Bazıları yorumu eleştirirken, genel anlamda tüm dünyadaki hayranlar bu girişimi desteklemişti ve Kobe'nin eşi Vanessa bile Kyrie'nin bu hareketine onay vermişti.



Buss, attığı tweet ile Kyrie ve Vanessa'nın yorumlarını destekleyen son kişi oldu:



"Vanessa Bryant'a katılıyorum. Kobe bir çıta belirledi ve oyuncular da aynı fikirde. Ne düşündüğüzü söyleyin."



