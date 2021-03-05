Bursaspor'a destek için 'Hatıran Yeter Kombine Kartı'

Bursa Valiliği başta olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ilçe belediyeleri Bursaspor'a maddi destek sağlanması için "Hatıran Yeter Kombine Kartı" kampanyası başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla başlatılan kampanyada Büyükşehir Belediyesi 5 bin 16, BTSO 1963, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri de 1000'er adet kombine kartı aldı.



Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan tanıtım toplantısına Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, teknik direktör Mustafa Er ve Bursasporlu sporcular katıldı.



Açıklamada tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen Alinur Aktaş, Bursaspor'un maçlarını yakından takip ettiğini belirterek, özellikle 2-0'dan 3-2 kazanılan Akhisar maçında gösterdikleri mücadele ile Bursa'ya büyük mutluluk yaşatan tüm futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.



Bursaspor'un 24 haftada 34 puan topladığını ve play-off'lar için arada 7 puanlık fark olduğunu kaydeden Aktaş, "Bu kesinlikle kapatılmayacak bir fark değil. Önümüzde 10 maç ve 30 puan var. Bursaspor geçmişte çok önemli başarılara imza atmış bir kulüp. Ama şimdi bu zor ve sıkıntılı süreçte konuşma zamanı değil, icraat zamanı. 'Süper Lig'den niçin düştük, niçin bu hale geldik. Şu başkan döneminde şöyle oldu, bu başkan döneminde böyle oldu' demenin zamanı değil. Bana göre el birliği ile hedefe kilitlenmenin zamanı." ifadelerini kullandı.



Aktaş, Süper Lig'e ulaşma noktasında ciddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu, Bursa'da yaşayan her bir vatandaşın bu süreçte kampanyaya çok ciddi katkı vereceğine inandığını belirtti.



Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursaspor'un 2 senedir zor bir süreçten geçtiğini aktararak, "Artık Bursaspor'a, Bursaspor'umuza destek olmanın zamanı. Gençlerimiz hakikaten bir kahramanlık ortaya koyuyor. Bütün güçleri ile sahada başarıyı yakalamak, Bursaspor'umuzu tekrar Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Bu zorlu süreçte Bursalı hemşehrilerimizin bu şehrin marka değeri olan Bursaspor'umuza katkı sunmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyasının da Bursaspor'a destek verdiğini ve 1963 hatıra kombinesiyle kampanyaya katıldıklarını kaydetti.



Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve Teknik Direktör Mustafa Er de kulübe her zaman destek sağlayan kent yöneticilerine ve iş dünyasına teşekkür etti. Başkan Kamat, 1 numaralı kombine kartı Vali Canbolat'a, 2 numaralı kartı da Başkan Aktaş'a verdi.



