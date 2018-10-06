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Bursaspor, "VAR mı bir şeyler?" dedi, gol iptal oldu!

Bursaspor'un Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yeşil-beyazlı takımın teknik ekibinden Recep Çetin'in "VAR mı bir şeyler?" dedi ancak pozisyon tekrar izlenildiğinde golün ofsayt olduğu belirlendi.

Kaynak: Sporx.com
Bursaspor, 'VAR mı bir şeyler?' dedi, gol iptal oldu!
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06 Ekim 2018 18:17
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, mücadeleye VAR kararları damga vurdu.

Mücadelenin 7. dakikasında Bursaspor'un attığı gol sonras teknik ekipte bulunan Recep Çetin, "VAR mı bir şeyler?" diyerek hakemi ti'ye alması sonrası, golün ofsayt olduğu belirlendi ve iptal edildi.

VAR'IN İPTAL ETTİĞİ GOLÜN GELİŞİMİ

7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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