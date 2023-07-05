Bursaspor'da kaptan Enver Cenk Şahin için formül bulundu!

Bursaspor'da yeni yönetimin kadro planlaması adına atacağı adımlar merak ediliyor. Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Recep Günay yönetiminin teknik adam ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgili somut adımları hızlıca atması gerekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da kaptan Enver Cenk Şahin için formül bulundu!
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05 Temmuz 2023 16:42
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 16:46
Yeşil beyazlı kulübe 17 milyon lira ile bir futbolcu sözü veren Serdar Acarhoroz'un, kaptan Enver Cenk Şahin'le de görüşüp transferini çözmeye çalışacağı açıklandı…

Bursaspor'a sponsorluk karşılığı 17 milyon lira ile bir futbolcu sözü veren Serdar Acarhoroz'un, kaptan Enver Cenk Şahin'le de görüşüp transferini çözemeye çalışacağı açıklandı…

Maliyetini karşılayacağı futbolcu için Enver Cenk Şahin ile görüşeceğini aktaran Acarhoroz, "Bursaspor kamuoyundan söz istiyorum. Para vermiyorsanız destek verin, destek vermiyorsanız problem çıkartmayın. Enver Cenk Şahin'in menajeriyle görüştük. Hafta içi kendisiyle de görüşeceğiz. Herkes bir futbolcunun maliyetini karşılasa kadroyu korumuş oluruz. Bursaspor'un güvene ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. 

(Haber: Olay gazetesi) 

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