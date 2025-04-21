Chicago Bulls, Chicago Sun Times'dan Joe Cowley'nin haberine tecrübeli pivot Nikola Vucevic'i bu yaz takas etme seçeneğini yeniden gündeme almış durumda.



Vucevic, 2023 yazında imzaladığı üç yıllık sözleşmenin son sezonuna giriyor ve 2025-26 sezonu için 21.5 milyon dolarlık bir maaş alacak.



Bulls yönetiminin, bu sezonun takas döneminde Vucevic'i Golden State Warriors'a göndermeye oldukça yaklaştığı ancak anlaşmanın son dakikada gerçekleşmediği bildirildi. Şimdi ise expiring (sözleşmesinin son yılına giren) bir oyuncu olması sebebiyle, bu yaz veya 2026 sezonunun takas döneminde takas edilmesinin daha kolay olacağı düşünülüyor.



Vucevic'in ayrılması halinde, takımın yedek pivotu Zach Collins'in ilk beş pivot olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan, Bulls'un 2025 NBA Draftı'ndan da bir uzun oyuncu seçme planı bulunuyor.



