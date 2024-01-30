Bülent Uygun: 'Bartuğ çok yetenekli oyuncu'

"BARTUĞ ÇOK YETENEKLİ"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. İyi transfer yapmak istiyoruz." dedi.Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Şubat Cuma günü MKE Ankaragücü ile zor maç oynayacaklarını belirterek, rakiplerinin organizasyon anlamında iyi olduğunu ve güçlü bir kadrosunun bulunduğunu söyledi.MKE Ankaragücü'nün sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadroya ve iyi bir taraftara sahip olduğunu aktaran Uygun,diye konuştu.Uygun, yeni transfer Bartuğ Elmaz'ın iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Takım olarak iyi transferler yapmak istediklerini anlatan Uygun sözlerini şöyle tamamladı: