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Buddy Hield, bench rolünden memnun değil

Sacrmento Kings guardı Buddy Hield'ın Sacramento'daki rolünden memnun olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacrmento Kings guardı Buddy Hield'ın Sacramento'daki rolünden memnun olmadığı bildirildi.

Hield, Aralık ayından beri düzenli olarak Kings için benchten geliyor ve Kings'in 2-6'lık bir seriyle gittiği NBA sezonunda, maç başına ortalama 20 dakika sahada kalmıştı.

Kings, bubble'daki başarısız performansıyla üst üste 14. sezon playoffları kaçırmış oldu.

Hield, Kings'in son bubble maçında Los Angeles Lakers'a karşı alınan galibiyetten sonra, Sacramento'daki geleceği konusunda belirsiz ifadeler kullanmıştı.

Sacramento, Hield ile 2019 yılının Ekim ayında, dört yıllığı 94 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

27 yaşındaki oyuncu, sezonda maç başına 19.1 sayı, 4.5 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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