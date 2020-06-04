Bu sezon hangisi daha çok gol attı?

Süper Lig'in son haftasına kadar kimin daha çok gol attığını hatırlıyor musun? O zaman bu test tam senlik...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bu sezon hangisi daha çok gol attı?
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04 Haziran 2020 05:39
Süper Lig'e verilen koronavirüs arası sonrası evde kaldığın bu günlerde bir can sıkıntısı, havale geçirdiğini biliyoruz (En azından biz öyle hissediyoruz). 12 Haziran'da  Süper Lig'e geri dönüyoruz ve sana iki oyuncuyu verip kimin ligde daha çok gol attığını soruyoruz. Gol krallığında zirvede 19 golle Trabzonspor'dan Alexander Sörloth var, bakalım geri kalanını ne kadar biliyorsun?
 
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