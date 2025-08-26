26 Ağustos
Bruno Lage'den flaş Fenerbahçe açıklamaları

Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşması öncesinde kulübü ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Ağustos 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bruno Lage'den flaş Fenerbahçe açıklamaları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması öncesi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage ve Enzo Barrenechea açıklamalarda bulundu

"HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMAK"

Benfica'nın önemli isimlerinden Barrenechea, kendisine yöneltilen sahada nasıl bir Fenerbahçe bekledikleri ve elenmeleri durumunda nasıl bir etki bırakıcağına dair sorulan soruya, "Kadıköy'de iyi bir oyun sergiledik. Bu performansımız devam edecek. Hedefimiz maçı kazanmak. Aklımızın ucundan bile geçmiyor elenmek. Şampiyonlar Ligi'ne girmek en önemli hedefimiz." dedi.


"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, kendisine maçın önemi ve taraftar desteği hakkında sorulan soruya "Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor." diyerek cevap verdi.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin Benfica üstündeki ekonomik etkisine de değinen Lage, "Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor." sözlerini söyledi.

"MOURINHO'NUN ÖVGÜSÜ SIKINTI DEĞİL"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourino'nun maçın hakemi Slavko Vincic'i övmesi hakkında kendisine yöneltilen soruya Bruno Lage, "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil bizim için. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic." cevabını verdi.

KEREM İDDİALARI HAKKINDA CEVAP

Kerem Aktürkoğlu'nun Tondela maçında morali bozuk sahadan çıktığı iddialarını cevaplayan Lage, "Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken nasıl moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi." dedi.

"GALİP AYRILMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe karşısındaki oyun planına da değinen Portekizli çalıştırıcı, "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor." sözlerini kullandı.

"RAKİBİMİZE GÖRE OYNUYORUZ"

Lage, takımının oyun planının rakiplerine göre şekillendiğini belirtti ve "Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız." diyerek kendini ifade etti.

"SEMEDO İLE MÜTHİŞ ZAMAN GEÇİRDİM"

Bruno Lage, Wolves döneminde kadrosunda bulunan Nelson Semedo'ya da değindi ve hakkında "Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."
ifadesini kullandı.

