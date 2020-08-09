Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferine övgü

Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak transfer ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan övgü dolu sözler...

Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferine övgü
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09 Ağustos 2020 11:20
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

Ronaldo, genç futbolcu hakkında ''Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim.'' sözlerini kullanmıştı.

2018 yılında düzenlenen U21 Libertadores Kupası'nda attığı 7 golle turnuvanın gol kralı olan Plaza, geçen sezon ise sakatlıkları nedeniyle istediği forma şanslarını alamamıştı.






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