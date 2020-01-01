Bradley, Lakers ile uzun vadeli bir anlaşma istiyor!

Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'nin, Lakers'ta kalmak ve takımla uzun vadeli bir anlaşma yapmak istediği bildirildi.



Lakers Daily'den Robert Mavri'ye göre Bradley'nin Lakers ile mevcut sözleşmesinden vazgeçmesi, ancak bunu ekip ile yeni bir anlaşmaya varmak için yapması bekleniyor.



Takımdaki dış alan savunmacısı rolüyle bilinen Bradley için Lakers, henüz planlarını açıklamış değil ve 29 yaşındaki oyuncu ile yeni bir anlaşma yapıp yapmayacakları ise bilinmiyor.



Bradley'nin 5 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve bunu reddetmesi durumunda, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu piyasasına girecek.



