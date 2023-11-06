Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal'ın, Suns'la ilk maçına Çarşamba gecesi Chicago Bulls'a karşı oynayabileceği bildirildi.



Beal'in takım arkadaşı Kevin Durant, muhabirlere takım arkadaşının dönüşü hakkında "Onun adına çok heyecanlıyım. Oynamak için sabırsızlandığını biliyorum. Kenarda sadece oturup maçları izlemek nasıl bir histir, anlarım." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz yaz Suns tarafından Washington Wizards'tan bir takasla alınan Beal, bel sorunları nedeniyle bu sezon henüz forma giyememişti.



