Boston, Jrue Holiday için bir paket hazırlıyor

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, Boston Celtics ön bürosunun önümüzdeki 2020 Draftı'nda, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday için takas yapmak üzere önemli varlıklarının bir kısmını bir araya getirmeye çalıştığı bildirildi.



Boston, 18 Kasım Draftı'nda, 14, 26 ve 30 olmak üzere üç tane ilk tur seçimine sahip. Ekibin, Holiday için teklifini daha iyi hale getirmek adına, bu seçimleri başka bir lotarya seçimi için bir araya getirmeye çalıştığı açıklandı.



Kariyerinde bir kez All-Star ve iki kez savunma beşlerine seçilmiş olan Holiday, 11 NBA sezonu boyunca sahanın iki yönünde de güçlü bir katkı sağlayan ve soyunma odasında sevilen bir oyuncu olarak ün kazanmış durumda.



2019-20 sezonunda maç başına 19.1 sayı, 6.7 asist, 4.8 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynamış olan Holiday, üçlük çizgisinin gerisinden %35.3'lük bir isabet oranına sahip. Holiday genellikle rakip takımların en skorer oyuncularını savunmakla görevlendiriliyor.



30 yaşındaki oyuncuya 2020-21 sezonunda 26.3 milyon dolar ödenecek ve bir sonraki sezon için de 27.2 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



