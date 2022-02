Bora Altıntaş: 'Tek hedefim podyum'

Red Bull'un 'Şehre izini bırak' projesiyle yeniden adından söz ettiren Bora Altıntaş, "Önümüzdeki sene tekrardan Simple Session'da ülkemizi temsil edeceğim. Onun dışında BMX için bir diğer önemli turnuva olan İngiltere'deki Nass Festival'de yarışacağım. Her ikisinde de hedefim podyum yapabilmek" dedi.Ben Bora Altıntaş, 22 Ocak 2001'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa şehrinde dünyaya geldim. Hem Türkiye hem de Kıbrıs vatandaşıyım. Profesyonel BMX sporcusuyum ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sonrasında da yüksek lisans yapmak istiyorum. Adrenalini en üst seviyede yaşamayı ve her zaman sınırları zorlamayı seven bir sporcuyum.Red Bull ailesinin bir üyesi olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Aileye katılalı bir sene oldu fakat ben bayağı uzun süredir bu ailenin bir üyesiymiş gibi hissediyorum. Çünkü her zaman benim yanımdalar. Sürekli beraber güzel işler yapıyoruz ve daha fazlası için de çalışıyoruz. Red Bull sporcusu olduktan sonra insanların bana bakış açısı da çok değişti. Gözler daha fazla üzerimde olmaya başladı, çok daha fazla insan beni tanıdı ve benden büyük beklentileri olmaya başladı. Ben ise elimden gelenin daha fazlasını yapmak için çok çalışıyorum.Simple Session dünyanın en büyük BMX yarışması ve orada yarışmak gerçekten her anlamda çok heyecan verici. Tüm dünya üzerindeki en iyi sporcularla yarışıyorsunuz ve ben de bu sporcular arasında yer alıp finallere kadar gitmeyi başardım. Daha fazla tecrübe edindim ve önümüzdeki yarışma için daha çok çalışıyorum. Artık hedefim podyumda yer almak.BMX'te yapmayı en keyif aldığım hareket 'Tailwhip'tir. Bu hareket dünyanın en zor hareketlerinden bir tanesidir. Tailwhip hareketini kombinasyonlara bağlamak zor olsa da en çok zevk aldığım hareket diyebilirim.Ben 'keşke' demeyi sevenlerden değilim. O sebeple böyle bir proje yok. Ama kendi yapmak istediğim birçok projem var. Geçen sene bazı eksikliklerden dolayı hayata geçirememiştik. Umarım bu sene kafamdakileri gerçekleştirebileceğim.Yıl içinde yarışma sezonu öncesinde antrenmanlarımı daha çok yarışmaya yönelik yaparken yarışma sezonu dışında video projeleri üzerinde çalışıyorum. Yarışma sezonu öncesi antrenmanlar genelde daha ağır özel hareketlerimi tekrarlamakla geçerken sezon dışında yeni hareketler ve yeni yerlerde video projeleri üzerinde çalışıyorum.Önümüzdeki sene tekrardan Simple Session'da ülkemizi temsil edeceğim. Onun dışında BMX için bir diğer önemli turnuva olan İngiltere'deki Nass Festival'de yarışacağım. Her ikisinde de hedefim podyum yapabilmek. Şu an önümdeki en büyük iki organizasyon bunlar. Diğer yarışlar için takvime bakacağım. Tabii yarışmaların dışında daha önce de dediğim gibi kafamdaki bazı projeleri bu sene hayata geçirmek istiyorum. Ama detay vermeyeyim ki sürpriz olsun.Yarışmalara hazırlık sürecim yaklaşık iki ay sürüyor. Yarışa iki ay kala kendimi yeni hareketlerden uzaklaştırıp yarışma için hangileri önemliyse onları çalışmaya devam ediyorum. Onun dışında fitness ve koşu programlarım oluyor.Tabii ki de her sporda olduğu gibi BMX sporunda da belirli riskler var. Önemli olan gerek ekipmanlarımız, önlemlerimizle bu riskleri en aza düşürmek. Bu da bizim elimizde. O sebeple çok çekindiğimi söyleyemeyeceğim.Ben vejetaryen besleniyorum. O sebeple öğünlerimde mutlaka salata oluyor. Farklı meyve ve sebzelerle salata yapmayı çok seviyorum ve bundan zevk alıyorum. Bu yüzden en sevdiğim yemek salata diyebilirim.Adrenalin olan ve Marvel filmlerini çok seviyorum. En son Spiderman'in yeni çıkan filmini (Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok) izlemiştim. Çocukluktan beri en çok sevdiğim kahraman Spiderman'dir zaten.Evet, 'Şehre İzini Bırak' adlı yeni bir projeye dahil oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşım taekwondo sporcusu Kübra Dağlı ile karşılıklı takımlarla birbirimizle yarışacağız. İkimizin de farklı takımları olacak. Hangi takım daha fazla koşarsa, haftalık iddiaları kim daha fazla yerine getirirse o takım kazanacak. Ayrıca her takımın ayrı challenge'lara göre sürpriz ödülleri de olacak.Çok güzel bir soru. Aslında Kübra'nın sosyal medyada benden daha fazla takipçisi var. Bu yüzden bana göre daha avantajlı. Fakat benim takipçilerim ona göre az olsa da beni çok seviyorlar ve bu tür yarışmalarda bana çok destek veriyorlar. Her ne olursa olsun bu işin sonunda dostluk kazanacak diyebilirim.Tabii ki olacak ama bunu henüz kararlaştırmadık. Challenge'ın sonu için önümüzde biraz daha zaman var. Buna da sürpriz diyelim.