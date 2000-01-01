Booker, Özel Olimpiyatlar için global büyükelçi oldu!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Özel Olimpiyatlar için global büyükelçi seçildi.



Booker, zihinsel engelli atletlerin yer aldığı Özel Olimpiyat sporcularıyla sosyal medya üzerinden sohbet ederek, onların uluslararası Özel Olimpiyat etkinliklerine katılmasını sağlayacak.



Booker'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Mya'nın, hafif ve orta derecede zihinsel engellere neden olan mikrodelesyon sendromu adı verilen bir kromozomal anormalliği bulunuyor.



Yıldızın kız kardeşiyle olan sıkı ilişkisi, bu fırsatı daha da zorunlu hale getiriyor:



"Gerçekten çok heyecanlıyım. Onlarla ortaklık kurma konusunda şimdiye dek fena değildim. Kız kardeşimle büyümek ve her gün karşılaştığı zorluklar beni her zaman iten şeyler oldu. Zamanlamanın da, bunun diğer insanları nasıl etkileyebileceği konusunda bilgi vermek için mükemmel olduğunu düşünüyorum."



Arizona Özel Olimpiyatlar ile çalışmış olan Booker, bu yeni rol altında yaptığına devam edecek. Bağışıklık sistemleri daha zayıf oldukları ve kronik sağlık problemleri olduğundan ötürü, engelli insanlar koronavirüsten daha çok etkilenme durumunda.



