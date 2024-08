Bonzie Colson: ''Fenerbahçe efsanevi bir kulüp!''

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Tel Aviv'den kadrosuna kattığı Bonzie Colson, İsrail'de son dönemde yaşadığı zorluklara, ayrılış sürecine ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.



28 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu, İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı politikalar sebebiyle içinde bulunduğu karışıklıktan etkilendiğini söyledi.



The Standard-Times'a konuşan Colson, İsrail'de yaşadıklarıyla ilgili, ''Ben ve kız arkadaşım uyuyorduk, sabah 6.30'da uyandık. Her yerde sirenler çalıyordu, güvenli bir yere geçmek zorundaydık. O zamanlar kız arkadaşım hamileydi, duygu yoğunluğu yüksek zamanlardı. Kız arkadaşım bütün süreçte benimle Tel Aviv'de kalmadı. Ben basketbol oynayıp işimi yaparken o bir süre Avusturya'da kaldı. Bütün bunları atlattığımız ve kızım sağlıklı doğduğu için çok mutluyum. Baba olmayı çok seviyorum. Şu anda kızım her şeyden önce geliyor.'' dedi.



Takımdan ayrılma konusundaki kararının arkasındaki sebebin ülkedeki güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen Colson, ''Kontratımdan çıktım çünkü savaş sebebiyle bütün süreç inişli çıkışlıydı. Savaş devam ediyorken ailemin İsrail'de olmasını istemedim.'' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile ilgili de konuşan deneyimli isim, ''Fenerbahçe Avrupa'da basketbol ve futbol açısından efsanevi bir kulüp. İyi bir koçumuz, iyi bir kültürümüz ve eğlenceli bir atmosferimiz olması çok güzel. Heyecanlıyım. İyi karakterli ve iyi oynayan oyuncularla dolu güzel bir kadro kurdular.'' yorumunda bulundu.





