Boluspor, Veaceslav Posmac'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Veaceslav Posmac'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Moldovalı oyuncu Veaceslav Posmac ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen yıl Tuzlaspor'da 33 maçta forma giyen oyuncunun, sezon sonunda FC Zimbru Chisinau takımına transfer olduğu kaydedildi.
Posmac'ın 57 kez giydiği milli takım formasıyla 2 gol attığı da bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Moldovalı oyuncu Veaceslav Posmac ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen yıl Tuzlaspor'da 33 maçta forma giyen oyuncunun, sezon sonunda FC Zimbru Chisinau takımına transfer olduğu kaydedildi.
Posmac'ın 57 kez giydiği milli takım formasıyla 2 gol attığı da bildirildi.
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