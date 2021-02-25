Boluspor ve Balıkesirspor sessizce bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Balıkesirspor'un mücadelesinde gol sesiz çıkmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor ve Balıkesirspor sessizce bitirdi
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25 Şubat 2021 15:29
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Balıkesirspor'da Antonio Mrsic 16. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu beraberliğin ardından Boluspor 23, Balıkesirspor 24 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor pazartesi günü Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.



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