Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Balıkesirspor'da Antonio Mrsic 16. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu beraberliğin ardından Boluspor 23, Balıkesirspor 24 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor pazartesi günü Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.
Balıkesirspor'da Antonio Mrsic 16. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu beraberliğin ardından Boluspor 23, Balıkesirspor 24 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor pazartesi günü Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.