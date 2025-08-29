29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Boluspor, Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, genç oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

calendar 29 Ağustos 2025 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
 
Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, takıma genç ve yetenekli bir futbolcu kazandırdıklarını söyledi.
 
Abdurrahman Üresin'in Bolu'da uzun süre kalacağına inandığını belirten Yüksel, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmeleri tamamlanan oyuncular da kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.
 
Yüksel, Sakaryaspor ile yarın deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, "Maça galibiyet için çıkacağız. Bana göre Sakaryaspor'dan daha iyi oynuyoruz. Onlar da iyi transferler yaptı ama daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Abdurrahman Üresin ise Boluspor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boluspor büyük bir kulüp. Burada elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve başarılı sezon geçiririz." diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
