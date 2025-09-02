Bologna'da sürpriz karar: Immobile UEFA kadrosunda yer almadı

Bologna'nın UEFA listesinde Ciro Immobile yer almadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli golcü, Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

calendar 02 Eylül 2025 21:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bologna'da sürpriz karar: Immobile UEFA kadrosunda yer almadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bologna, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu için 23 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya sundu.
 
Ancak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıkladığı kadroda bazı dikkat çekici eksikler yer aldı.
 
Listede Ciro Immobile'nin olmaması dikkat çekti. Yeni sezonda büyük beklentilerle transfer edilen Immobile'nin dışarıda bırakılması sürpriz olarak yorumlandı.
 
SAKATLIK NEDENİYLE KADRO DIŞI
 
Tecrübeli golcü Ciro Immobile'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve bu sebeple UEFA kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.
 
Teknik heyet, Immobile'nin grup aşamasındaki birçok karşılaşmayı kaçıracak olması nedeniyle bu tercihi yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.