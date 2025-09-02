Bologna'da sürpriz karar: Immobile UEFA kadrosunda yer almadı

Bologna, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu için 23 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya sundu.

Ancak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıkladığı kadroda bazı dikkat çekici eksikler yer aldı.

Listede Ciro Immobile'nin olmaması dikkat çekti. Yeni sezonda büyük beklentilerle transfer edilen Immobile'nin dışarıda bırakılması sürpriz olarak yorumlandı.

SAKATLIK NEDENİYLE KADRO DIŞI

Tecrübeli golcü Ciro Immobile'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve bu sebeple UEFA kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Teknik heyet, Immobile'nin grup aşamasındaki birçok karşılaşmayı kaçıracak olması nedeniyle bu tercihi yaptı.