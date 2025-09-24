Bodrumspor, Seferi ve Fredy ile kazandı

Trendyol 1. Lig'in Sipay Bodrumspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 60. dakikalarda Taulant Seferi attı. Her iki golün de asistini Fredy yaptı.Bu sonucun ardından Bodrum, puanını 14'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Vanspor FK'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 9 puanda kaldı.Bodrum gelecek hafta Manisa'ya konuk olacak. Vanspor ise sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.: Bodrum İlçe: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet TürkeşSousa, Omar İmeri (Dk. 79 Berşan Yavuzay), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 79 Yusuf Sertkaya), Seferi, Fredy, Dimitrov (Dk. 79 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 69 Celal Dumanlı)Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç (Dk. 46 Vlachomitros), Regis (Dk. 65 Mehmet Manış), Jevsenak (Dk. 81 Bekir Can Kara), Mehmet Özcan, Jefferson (Dk. 64 Traore), Lucas, EmboloDk. 21 ve 60 Seferi (Sipay Bodrum FK)Dk. 7 Ali Aytemur, Dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 42 Lucas, Dk. 86 Sabahattin Destici, Dk. 90+5 Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor)