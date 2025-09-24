24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-140'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-036'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-250'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-281'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-140'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-08'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-09'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-240'
24 Eylül
Nice-Roma
0-039'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-040'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-036'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-040'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-238'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-035'

Bodrumspor, Seferi ve Fredy ile kazandı

Bodrumspor, Vanspor'u ağırladığı maçı Fredy'nin 2 asisti ve Seferi'nin 2 golüyle kazandı.

24 Eylül 2025 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 22:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bodrumspor, Seferi ve Fredy ile kazandı
Trendyol 1. Lig'in Sipay Bodrumspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 60. dakikalarda Taulant Seferi attı. Her iki golün de asistini Fredy yaptı.

Bu sonucun ardından Bodrum, puanını 14'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Vanspor FK'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 9 puanda kaldı.


Bodrum gelecek hafta Manisa'ya konuk olacak. Vanspor ise sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş

Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 79 Berşan Yavuzay), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 79 Yusuf Sertkaya), Seferi, Fredy, Dimitrov (Dk. 79 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 69 Celal Dumanlı)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç (Dk. 46 Vlachomitros), Regis (Dk. 65 Mehmet Manış), Jevsenak (Dk. 81 Bekir Can Kara), Mehmet Özcan, Jefferson (Dk. 64 Traore), Lucas, Embolo

Goller: Dk. 21 ve 60 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Aytemur, Dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 42 Lucas, Dk. 86 Sabahattin Destici, Dk. 90+5 Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.