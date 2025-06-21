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Bodrum FK'da teknik direktör arayışı

Geçen sezonu 16. bitirerek Spor Toto 1.Lig'e düşen Bodrum FK'da, teknik direktörlük en büyük aday belli oldu.

calendar 21 Haziran 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da teknik direktör arayışı
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezonda 1'inci Lig'de boy gösterecek Bodrumspor'da Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'le yollar ayrılırken, 2 yıldır takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Burhan Eşer'in göreve gelebileceği bildirildi.

Daha önce Ertuğrul Arslan'la da temasa geçen kurmayların Burhan Eşer isminde karar kıldığı vurgulandı.

Daha önce teknik adamlık tecrübesi bulunmayan Eşer, Bodrum FK'da sırasıyla İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı.


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