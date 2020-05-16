BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencilerinden Ahmet Nur Çebi için moral videosu

BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileri, koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için bir moral videosu yayınladılar.

Haber; AA
BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencilerinden Ahmet Nur Çebi için moral videosu
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16 Mayıs 2020 15:30
BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için moral videosu paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırladıkları videoyu Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşan öğrencilerin, camiaya "güçlü ol" mesajı gönderdiği belirtildi.

Videoda öğrenciler, aynı zamanda BJK-Kabataş Vakfı Kurucu Mütevellisi ve Başkan Vekili Ahmet Nur Çebi için "Vur pençeni kartalım, seni seviyoruz başkanım", "Yavru kartallar olarak hep yanınızdayız", "Güzel günler göreceğiz", "Haydi kartal. Haydi başkan. Yanındayız", "Sizi çok seviyoruz. Güzel ve güneşli günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullanıldı.

Ayrıca başkan Çebi'nin yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan siyah-beyazlı futbol takımından 8 kişi için geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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