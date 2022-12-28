Bir yıldızın çöküşü; Dele Alli

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Söz konusu istatistik, İngiliz futbolcunun kariyerinde yaşadığı sert düşüşü de ortaya koyuyor.Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol 61 asist, Milton Keyner Dons'da 88 maçta 24 gol 15 asiste imza attı. Everton'da 13 maçta skor üretemeyen futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maçta toplam 2 gol bulabildi. Toplamda Dele Alli 93 gol attı ve 76 da asist yaptı. İngiliz oyuncu son 3 sezonda sadece 7 gol kaydedebildi, 6 da asist yaptı. Yani; Dele Alli, 2019-20 sezonunun sonuna kadar 86 gol 70 de asist yaptı. Önceki dönemdeki performansını mumla arattı. Bu sezon Dele Alli, Beşiktaş'ta 7 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.Performansının yetersiz olması nedeniyle Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na da davet edilmedi. Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, Dele Alli'nin şu ana kadarki form durumunu beğenmiyor.Büyük umutlarla Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edilen Dele Alli'nin Siyah-Beyazlı forma ile macerası uzun süreceğe benzemiyor.