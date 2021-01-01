Bill Russell KOVID-19 aşısını oldu: "Bu şutu bloklamayacağım"

NBA efsanesi Bill Russell, KOVID-19 aşısını olduğu ve herkesi de aynısını yapmaya teşvik ettiği bir video kaydetti.



86 yaşındaki efsane oyuncu, videoda "KOVID aşımı olmaya geldim ve bu bloklamayacağım* şutlardan biri. Bunu hepimiz yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



*(Shot: Hem iğne yoluyla ilaç verilmesi hem de şut denemesi ile aynı manada)



NBA kariyerinde yaşadığı 11 şampiyonluğun yanı sıra ligin MVP ödülünü beş kez kazanmış ve 12 kez All-Star seçilmiş olan Russell, savunma tarafındaki oyunuyla ve şut bloklama konusundaki olağanüstü yeteneğiyle tanınıyordu.



1975'te Basketbol Hall of Fame'e alınan Russell, 2011'de o zamanki ABD başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.



