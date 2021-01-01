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Bill Russell KOVID-19 aşısını oldu: "Bu şutu bloklamayacağım"

NBA efsanesi Bill Russell, KOVID-19 aşısını olduğu ve herkesi de aynısını yapmaya teşvik ettiği bir video kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Bill Russell, KOVID-19 aşısını olduğu ve herkesi de aynısını yapmaya teşvik ettiği bir video kaydetti.

86 yaşındaki efsane oyuncu, videoda "KOVID aşımı olmaya geldim ve bu bloklamayacağım* şutlardan biri. Bunu hepimiz yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

*(Shot: Hem iğne yoluyla ilaç verilmesi hem de şut denemesi ile aynı manada)

NBA kariyerinde yaşadığı 11 şampiyonluğun yanı sıra ligin MVP ödülünü beş kez kazanmış ve 12 kez All-Star seçilmiş olan Russell, savunma tarafındaki oyunuyla ve şut bloklama konusundaki olağanüstü yeteneğiyle tanınıyordu.

1975'te Basketbol Hall of Fame'e alınan Russell, 2011'de o zamanki ABD başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.


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