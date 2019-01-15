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Beşiktaş'tan sürpriz kaleci hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci transferine yöneldi ve siyah-beyazlıların Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir'i istediği kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan sürpriz kaleci hamlesi
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15 Ocak 2019 22:17
Transfer hareketliliğini sürdüğü Beşiktaş'ta kaleye sürpriz bir aday çıktı. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir için temasa geçti.

Son haberlere göre iki takım arasında takas görüşmesi yapıldığı ve Beşiktaş'ın Tolga Zengin'i bonservisiyle birlikte Malatyaspor'a önerdiği belirtildi.

Ertaç Özbir'in de yönetim ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmek istediğini ilettiği ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ SAĞ BEK İSTİYOR

Pepe ve Babel'le yolları ayırıp ekonomik olarak rahatlayan, Tolga Zengin, Tolgay, Gökhan Töre ve Love'dan kulüp bulmasını isteyen Beşiktaş'ta yönetim bir yandan yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Listede ola isimlerle görüşmeler yapılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise öncelikle takıma bir sağ bek alınmasını istiyor. 

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