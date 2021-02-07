Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ghezzal ve Rosier'in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2021 21:45
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ghezzal ve Rosier'in bonservislerinin alınması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

İki futbolcunun transfer süreçleri hakkında konuşan Kocadağ, "Ghezzal ve Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken, şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için