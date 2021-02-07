Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ghezzal ve Rosier'in bonservislerinin alınması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.



İki futbolcunun transfer süreçleri hakkında konuşan Kocadağ, "Ghezzal ve Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken, şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir" dedi.



