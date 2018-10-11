ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

TÖRE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ!

Beşiktaş'tan yeniden Ozan Tufan hamlesi! Sezon başında Ozan Tufan'ı almak için F.Bahçe ile temasa geçen siyah-beyazlıların, Ozan için bir kez daha nabız yokladığı öğrenildi.Beşiktaşlı yetkililerin, şu anda F.Bahçe U21 takımıyla çalışan Ozan Tufan ile birlikte Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını gündeme getirdikleri iddia edildi.Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için yeni bir teklif gelmesi halinde, sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'la geçtiğimiz aylarda Comolli ve Cocu'nun raporlarının olumsuz olduğunu belirterek "Ozan'ın bu konumda olmasına kimse sevinmiyordur. Comolli ile benim Ozan'dan beklentimiz yüksekti. Potansiyelini bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. 8 kilo vermişti. Hatta tatilinin büyük kısmını Sırbistan'da çalışarak geçirdi. Uyum konusu, performans verileri, hoca ile arasındaki kimya ve Comolli'nin gözlemleri olumsuz noktadaydı. Bazı takımların ilgisini çekti. Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremedi." dedi.Ali Koç ayrıca "Beşiktaş'tan Ozan Tufan'la ilgili gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu barındıran takas teklifi geldi ama bizim kabul edemeyeceğimiz bir teklifti." diye konuşmuştu.Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta, İngiltere'den geri dönen Gökhan Töre'den beklentiler hayli yüksekti.Geçtiğimiz yıl West Ham United'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değerindeki düşüş ise dikkat çekici seviyelere gelmiş durumda.Töre'nin geçtiğimiz yıl 14 milyon euro olan piyasa değeri, bu dönemde 3 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Süper Lig'de piyasa değeri düşen futbolcular arasında da Gökhan Töre ilk 3'te yer aldı.Arda Turan ve Roberto Soldado'nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu.