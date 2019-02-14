Beşiktaş'tan Adriano transferi için Brezilya'dan resmi açıklama

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano için ülkesinin takımlarından Santos transfer için devrede! teknik direktör Jorge Sampaoli, ısrarla transfer edilmesini istediği Adriano'dan vazgeçmiyor...Gremio, Corinthians ve Flamengo'nun da devre de olduğu Adriano için Santos Kulübü Başkanı Jose Carlos Peres'ten transfer açıklaması geldi.Jose Carlos Peres açıklamasında, "Adriano transferinden şu anda vazgeçmedik. Listemizde Felipe Jonatan da var. Şu an için Adriano ya da Felipe Jonatan isimleri üzerinde duruyoruz. İkisinden başka listede kimse yok" ifadelerine yer verdi.Adriano, Mayıs ayında bitecek sözleşmesi hakkında "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" şeklinde konuşmuştuAdriano Correia Claro, Beşiktaş'a 2016 yılında transfer olmuştu. 34 yaşındaki Brezilyalı 103 maça çıkıp 4 gol attı ve 10 da asist yaptı