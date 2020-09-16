Beşiktaş'ta zengin orta saha!

Yeni sezon yapılanmasında Beşiktaş'ın orta saha yatırımı dikkat çekiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta zengin orta saha!
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16 Eylül 2020 07:59
Trabzonspor'a karşı kazanılan 3-1'lik maçta da bu durumun etkisi görüldü.

Hem transfer hamleleri hem de geri dönüşlerle siyah-beyazlıların orta sahası ciddi anlamda güçlendi. Bol alternatifli bir bölgeye sahip olan Teknik Direktör Sergen Yalçın bir hayli rahatladı.

Kayserispor'dan gelen Bernard Mensah başta olmak üzere yeni transferlerden Josef de Souza, Feyenoord'dan geri dönen Oğuzhan Özyakup, sözleşme yenileyen Atiba Hutchinson, sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz, her zaman kadroda olan Necip Uysal, tecrübeli isim Adem Ljajic ve genç oyuncu Kartal Yılmaz kadroda yer alıyor.

6, 8 ve 10 numara bölgeleri için fazlasıyla alternatifi olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin yeri de fazlasıyla doldu. Trabzonspor deplasmanında da penaltı yaptıran Atiba ve golü atan Mensah sahanın öne çıkan oyuncularıydı.



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