Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd kararı

Gelecek sezona takım içi maliyeti düşürüp başlamak isteyen Beşiktaş'ta planlar yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda yönetimden Tyler Boyd'un takımda kalmasını isteyerek, "Ondan yararlanacağım" dediği öğrenildi.
25 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda yönetimden Tyler Boyd'un takımda kalmasını isteyerek, "Ondan yararlanacağım" dediği öğrenildi.
25 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın