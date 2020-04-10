Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd kararı

Gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyuncular ile ilgili raporlarını yönetime sunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd kararı
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10 Nisan 2020 10:48
Gelecek sezona takım içi maliyeti düşürüp başlamak isteyen Beşiktaş'ta planlar yapılmaya başlandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda yönetimden Tyler Boyd'un takımda kalmasını isteyerek, "Ondan yararlanacağım" dediği öğrenildi.

25 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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